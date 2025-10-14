Żary otrzymały dofinansowanie na miejski projekt pod nazwą „Hallo Żary – rozwój międzynarodowej oferty turystycznej”. 50 tysięcy euro przeznaczone zostanie na oznakowanie turystyczne w mieście oraz nowe materiały promocyjne.

Samorząd chce uatrakcyjnić ofertę i zaplecze związane z turystyką. – Zadań w tym kierunku poczyniliśmy już wiele. Tym razem zadbamy między innymi o drogowskazy mówiące o miejscach, które osoby odwiedzające stolicę Dolnych Łużyc powinni odwiedzić – mówi rzeczniczka ratusza Agnieszka Zychla:

Zadanie to miasto będzie realizować do 30 września 2026 roku.