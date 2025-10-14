Gmina Żary podpisała kolejną umowę na budowę nowego oświetlenia ulicznego na terenie Olbrachtowa. W ramach zadania zainstalowanych zostanie 95 energooszczędnych lamp. Prace obejmują także ułożenie ponad 3,5 kilometra linii kablowej.

Samorząd co roku zleca prace mające na celu poprawę bezpieczeństwa. – Zależy nam na tym, aby w miejscowościach gminy było jasno i mieszkańcy czuli się tu komfortowo. Stopniowo rozjaśniamy ciemne miejsca na mapie samorządu – mówi wójt gminy Leszek Mrożek:

– W Olbrachtowie będą to trzy odcinki, które wymagają oświetlenia. Wkrótce jaśniej zrobi się również w Drożkowie – zaznacza włodarz gminy:

Dodajmy, że nowe oświetlenie pojawi się także w Rościcach i Mirostowicach Dolnych.