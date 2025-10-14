Gościem Daniela Rutkowskiego jest Mariusz Biniewski, Kurator Oświaty
To był historyczny dzień dla Izraela i Palestyny. Po dwóch latach wojny spowodowanej krwawym atakiem Hamasu na Izrael kończy się...
Policja zatrzymała lubuskiego posła Łukasza Mejzę. Na drodze ekspresowej S3 miał znacznie przekroczyć dozwoloną prędkość. Jak podaje radio RMF policyjny...
Lubuszanie mają coraz więcej pieniędzy, przez co znacznie się też poprawił stan ich domowych budżetów. Tak wynika z najnowszego raportu...
Są problemy z dodzwonieniem się na numery alarmowe – poinformował we wtorek (14 października) związek zawodowy operatorów numerów alarmowych. Rzeczniczka...
23 tony nielegalnych odpadów próbował wwieźć do Polski kierowca ciężarówki zatrzymanej do kontroli na przejściu granicznym w Świecku. Odkrycia dokonali...
Dezinformacja w przestrzeni publicznej. Audycja z udziałem : Prof.Dorota Szaban, prof UZ, socjolog, dyrektor instytutu socjologii.Prof. Piotr Kułyk – ekonomista,...
