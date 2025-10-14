We wtorek (14 października) w godz. 8:00-9:30 występowały problemy z dodzwonieniem się na numery alarmowe z telefonów niektórych operatorów komórkowych. Problem został rozwiązany – poinformowała PAP rzeczniczka MSWiA Karolina Gałecka.

Karol Rymszewicz z Organizacji Międzyzakładowej Operatorów Numerów Alarmowych OPZZ Konfederacja Pracy powiedział PAP, że pierwsze zgłoszenie o problemach z dodzwonieniem się na numery 112 i 999 otrzymał po godz. 8.

Rzeczniczka MSWiA poinformowała, że w godzinach 8:00–9:30 występowały problemy z dodzwonieniem się na numery alarmowe z telefonów niektórych operatorów komórkowych.

Po interwencji MSWiA i Urzędu Kontroli Elektronicznej problem został szybko rozwiązany. Trwa ustalanie przyczyn zdarzenia

– dodała Gałecka.

112 to numer alarmowy, bezpłatny i dostępny na terenie całej Unii Europejskiej z telefonów stacjonarnych i komórkowych. Numer alarmowy 112 można wybrać także w telefonie bez karty SIM. Jest odbierany w Centrach Powiadamiania Ratunkowego przez operatorów numerów alarmowych. W Polsce nie zastępuje krajowych numerów alarmowych, czyli 999, 998 i 997.

W sierpniu awarii uległ serwer baz danych Systemu Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego. System działał wówczas w oparciu o tzw. ośrodek zapasowy. Dyspozytorzy musieli kontaktować się z zespołami ratownictwa medycznego telefonicznie, gdyż system nie pokazywał dostępnych karetek.

