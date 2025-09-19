Resort cyfryzacji deklaruje, że do końca 2027 r. będzie ok. 15 milionów użytkowników aplikacji mObywatel. Większość aktywnych zawodowo, społecznie osób będzie korzystała z tego narzędzia, które staje się czymś niezwykle ułatwiającym funkcjonowanie – ocenił minister ds. nadzoru nad wdrażaniem polityki rządu Maciej Berek.

Podczas konferencji minister ds. nadzoru nad wdrażaniem polityki rządu Maciej Berek przekazał, że czwarty obszar priorytetów rządu to cyfryzacja.

Przypomniał rozwiązania już wprowadzone – aplikację mObywatel. Wśród nowych możliwości dostępnych w mObywatelu wymienił e-legitymację szkolną oraz usługę mStłuczka.

Berek zapowiedział, że resort cyfryzacji deklaruje, że do końca 2027 roku będzie około 15 milionów użytkowników aplikacji mObywatel. – Znakomita większość aktywnych zawodowo, społecznie osób będzie korzystała z tego narzędzia, które staje się czymś niezwykle ułatwiającym funkcjonowanie – zapowiedział.

– Nowoczesne państwo cyfrowe to także inne działanie. To wsparcie sztucznej inteligencji w biznesie, w nauce, w administracji publicznej. To cyfryzacja podmiotów nauki szkolnictwa wyższego

- wymieniał minister.

Kolejną kwestią na którą zwrócił uwagę jest obszar e-legislacji. Ma to być system, który nie tylko będzie wspierać podmioty publiczne w stanowieniu prawa, ale będzie zapewniać łatwiejszy dostęp wszystkim zainteresowanym do tego, jakie prawo jest przygotowywane, jakie zostało ustanowione i jaka jest jego treść.