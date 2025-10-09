Motocrossowcy WKM Wschowa i Crossteamu Zielona Góra wystąpili w VI rundzie mistrzostw Strefy Polski Zachodniej. Dwóch z nich stanęło na podium ostatniej tegorocznej rundy.

W zawodach w Strykowie wystartowało dwóch motocrossowców wschowskiego klubu. Kamil Majorczyk był trzeci w klasie mx masters, a Adrian Zadworny zajął 11 miejsce w klasie mx 2B. O występie zawodników WKM-u mówi Tadeusz Jaromin – szkoleniowiec wschowskiego klubu:

Aż jedenastu motocrosowców Crossteamu Zielona Góra pojawiło się na torze w Strykowie. Najwyżej sklasyfikowany został Dominik Wilczek, który zajął trzecie miejsce w klasie mx 2B. Czwarte miejsce w klasie mx junior zajął Gabriel Glinka, a w klasie mx1B także czwarty był debiutujący na torze w Strykowie Karol Kres:

Wyniki zawodników Crossteamu i WKM-u w Strykowie:

mx65: 35. Nikodem Czudak (Crossteam)

mx junior: 4. Gabriel Glinka (Crossteam)

mx open: 11. Bartłomiej Kotlarz, 13. Jakub Ziółkowski (obaj Crossteam)

mx1B: 4. Karol Kres (Crossteam)

mx2B: 3. Dominik Wilczek (Crossteam), 11. Adrian Zadworny (WKM), 34. Maciej Michalski (Crossteam)

mx masters: 3. Kamil Majorczyk (WKM), 7. Michał Wojtyś, 8. Jan Perużyński, 11. Łukasz Żerlik (wszyscy Crossteam)

mx masters 50+: 9. Sebastian Muszyński (Crossteam)