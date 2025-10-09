Już tylko niecałe pięć dni zostało na zgłaszanie kandydatur do konkursu Wolontariusz i Koordynator Roku.

Konkurs organizowany jest od kilku lat przez Związek Lubuskich Organizacji Pozarządowych w ramach rządowego programu wspierania i rozwoju wolontariatu.

Jak mówi Elwira Przybylska ze ZLOP, praca wolontariuszy i koordynatorów wolontariatu oceniana będzie pod różnymi kątami, tak aby wybrać i nagrodzić najlepszych z nich:

Romuald Malinowski, prezes Lubuskiego Związku Organizacji Pozarządowych, podkreśla, że w ogólnopolskim Systemie Obsługi Wolontariatu zarejestrowanych jest już ponad 700 wolontariuszy z naszego regionu, którzy działają w ok. 100 organizacjach pomocowych.

– Zakres udzielanego przez nich wsparcia jest bardzo duży, na czym korzystają nie tylko pojedynczy mieszkańcy, lecz także całe społeczności lokalne – dodaje:

Przypomnijmy, że zgłoszenia kandydatów do tegorocznej edycji konkursu Wolontariusz i Koordynator Roku można nadsyłać do najbliższego poniedziałku, czyli do 13 października do godz. 12.00.

Zwycięzców konkursu poznamy pod koniec listopada, natomiast więcej informacji na ten temat można znaleźć na stronie internetowej Związku Lubuskich Organizacji Pozarządowych: www.zlop.org.pl.