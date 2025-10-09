Gościem Krzysztofa Matusiaka jest Anna Kozak, PO, wiceprzewodnicząca Rady Miasta Gorzowa
Prezydent USA Donald Trump poinformował, że Izrael i Hamas zatwierdziły pierwszy etap amerykańskiego planu pokojowego dla Strefy Gazy. Zapewnił, że...
Gościem Karoliny Kamińskiej jest Joanna Branicka, rzeczniczka lubuskiego NFZ https://youtu.be/VDHeqvZ-2xg
Doradca ministra obrony narodowej Bartosz Kobus powiedział, że włączenie regionalnych rozgłośni radia publicznego na listę spółek strategicznych byłoby uzasadnione. W...
Ministra kultury i dziedzictwa narodowego Marta Cienkowska wręczyła w środę (8 października) powołanie na stanowisko podsekretarza stanu Markowi Krawczykowi. Marek...
Ustawa, dzięki której funkcjonariuszom służb mundurowych będą wypłacane dodatki mieszkaniowe od 900 do 1800 zł miesięcznie oraz zwrot kosztów dojazdu...
Od czwartku (9 października) we Wrocławiu w godzinach 22.00-6.00 będzie obowiązywać zakaz sprzedaży alkoholu w sklepach i na stacjach benzynowych....
