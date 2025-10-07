Gościnią Patryka Małyszki jest edytorka, korektorka, tłumaczka oraz właścicielka wydawnictwa „Na Szczęście” Olga Smolec-Kmoch:
Sejmowa komisja etyki ukarała posła PiS Łukasza Mejzę naganą za zachowanie wobec senatora Wadima Tyszkiewicza w restauracji w Nowym Domu...
Kontrole na granicy z Niemcami prowadzone są już od trzech miesięcy. W tym czasie Straż Graniczna we współpracy z innymi...
Szymon Sowiński - strzelec Startu Zielona Góra został mistrzem Europy w swojej koronnej konkurencji P3- pistolet sportowy na 25 m...
Piłkarze ręczni SMS-u Zielona Góra AZS UZ z drugim zwycięstwem w nowym sezonie II ligi. Na własnym parkiecie pokonali Szczypiorniaka...
Julian Iwaszko z UKS Jedynka Kostrzyn nad Odrą zdobył złoty medal Międzynarodowych Mistrzostw Polski Kadetów w Zapasach w Stylu Klasycznym....
Jak wyglądają kulisy zawodów balonowych? Jakie umiejętności są najważniejsze, żeby zdobyć tytuł mistrza? Czy każdy może nauczyć się latać? O...
