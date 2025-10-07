Październik od lat nazywany jest miesiącem walki z nowotworem piersi. My nazywamy to działaniami profilaktycznymi, zachęcamy do udziału w Różowym Marszu i zainteresowania się spotkaniami z Amazonkami i wykonania mammografii, podstawowego badania przesiewowego. O potrzebie zatroszczenia się o własne zdrowie rozmawiają Anna Czyż, Prezeska Zielonogórskiego Stowarzyszenia Amazonek, Monika, Członkini Stowarzyszenia i Robert Kowalczyk, fizjoterapeuta ze Szpitala Uniwersyteckiego w Zielonej Górze, z Oddziału Chirurgii Ogólnej Onkologicznej.