Zielonogórski szpital obchodzi okrągły jubileusz osiemdziesięciolecia powstania i działalności. Ma bardzo ciekawą historię, a przez te wszystkie lata dokonano w nim wiele pozytywnych zmian. Pojawiły się nowe oddziały, nowoczesne sale operacyjne, udoskonalono diagnostykę, leczenie i rehabilitację. Jego wojewódzki charakter wzmocnił się statusem klinicznym. Tu kształcą się przyszli lekarze i pielęgniarki. Jednak szpital to nie tylko sprzęt i procedury, to przede wszystkim pracujący tu ludzie.

Pani Maria Stasińska należy do grona osób, które są tu najdłużej. Jest od dwóch lat na emeryturze i przepracowała na oddziale nefrologii 50 lat. Była przy pierwszej dializie, obserwowała rozwój szpitalnych procedur i technologii . Przede wszystkim jednak była blisko pacjentek i pacjentów, którzy pamiętają Jej serdeczność i profesjonalizm.