Głód, brak wody i leków, a przy tym skrajnie trudne warunki sanitarne i codzienne zagrożenie życia – tak żyją Palestyńczycy w Strefie Gazy. Po dwóch latach od ataku Hamasu na Izrael (7.10.2023) trwa ofensywa wojskowa tego państwa przeciwko Palestyńczykom.

Z prawie dwumilionowej społeczności Strefy Gazy życie straciło 67 tysięcy osób, a 169 tysięcy zostało rannych. Około 30 procent pokrzywdzonych to dzieci.

Pomoc medyczną dla mieszkańców Strefy Gazy organizuje między innymi Polska Misja Medyczna. Rzecznik organizacji Jakub Belina-Brzozowski podkreślał, że rozmiar klęski humanitarnej jest trudny do wyobrażenia:

Belina-Brzozowski powiedział, że Polska Misja Medyczna stara się zapewnić ludziom taką pomoc, jaka jest możliwa:

Polska Misja Medyczna apeluje o wparcie jej działań w Strefie Gazy. Informacje o możliwych formach wparcia można znaleźć na stronie internetowej PMM.org.pl.