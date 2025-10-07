Gościem Daniela Rutkowskiego jest Tomasz Rafalski przewodniczący klubu PiS w gorzowskiej Radzie Miasta
Jesienne warunki sprawiają, że samochody o wiele słabiej trzymają się jezdni - przypominają policjanci. Przekonała się o tym świeżo upieczona...
Nagły zwrot w sprawie politycznego kryzysu we Francji. Centrowy premier Sébastien Lecornu, który podał się rano dymisji, będzie kontynuował negocjacje...
Polska i Finlandia nie zamierzają tolerować kolejnych prób omijania sankcji na Rosję. Szefowie dyplomacji obu państw podczas spotkania w Warszawie...
Trzy kolory: szary ceglany i piaskowy, betonowe płytki barwione w masie, iluminacje LED, zegar wpisany w fasadę narożnego budynku, nowoczesne...
Radosław Sikorski odniósł się do słow byłej kanclerz Niemiec Angeli Merkel, która powiedziała, że w 2021 roku Polska i kraje...
https://www.youtube.com/watch?v=mOu8hbMC4CM&list=OLAK5uy_lABiNKz46SKBT8BBm9X5HlrcBZpHtkriE „Płyta główna” z kraju: Jacko Brango wraz z wywiadem. „Płyta główna” ze świata: Taylor Swift. „Pieśń masowa”: Michał Wiraszko....
