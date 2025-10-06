Krośnieński Związek Powiatowo-Gminny nie ruszył we wrześniu z komunikacją powiatową. Przypomnijmy, zrzeszenie stworzone przez wszystkie gminy powiatu krośnieńskiego i samorząd powiatowy konstruuje sieć połączeń autobusowych na terenie powiatu. Krośnieński Związek Powiatowo-Gminny znalazł się na liście beneficjentów Centrum Unijnych Projektów Transportowych w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności.

– Dzięki temu związek otrzymał ponad 5 milionów złotych na zakup i dostawę 4 niskoemisyjnych autobusów. Autobusy właśnie schodzą z linii fabrycznych, a my szukamy operatora przewozów – mówi Grzegorz Garczyński, burmistrz Krosna Odrzańskiego.

Pierwsze autobusy trafią do Krosna Odrzańskiego na początku marca i wiosną powinny wyruszyć na trasy. Decyzja dotycząca uruchomienia kolejnych pojazdów zapadnie w przyszłym miesiącu.