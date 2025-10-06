Czerwieńsk od lat związany jest z koleją. Dlatego też w tym właśnie mieście odbędzie się dwudniowa konferencja o nazwie „Edukacja na rzecz kolei: przeszłość-teraźniejszość-przyszłość”.

– Konferencja ma charakter popularno-edukacyjny. Mówić będziemy przede wszystkim o szkolnictwie kolejowym – informuje Agata Olejniczak, burmistrzyni Czerwieńska.

Konferencja odbywać się będzie w środę i czwartek w Zespole Szkół w Czerwieńsku oraz w Zielonej Górze. W konferencji udział wezmą przedstawiciele wszystkich polskich spółek kolejowych, prezes Urzędu Transportu Kolejowego, parlamentarzyści, kurator oświaty, reprezentanci szkół kolejowych z całego kraju.