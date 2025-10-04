Maria Kokoszyńska-Lutmanowa (1906-1981) – filozof i logik, żona R. Lutmana. Od roku 1930 asystentka w Katedrze Filozofii Uniwersytetu Jana Kazimierza. Znawczyni filozofii Koła Wiedeńskiego, z którym pozostawała w ścisłych kontaktach, a także semantycznej teorii prawdy Tarskiego. Od 1948 na Uniwersytecie Wrocławskim. Kierownik Katedry Logiki i Metodologii Nauk (1950-76), dziekan Wydziału Filozoficzno-Historycznego (1951-54), prorektor (1955-56). Prace z zakresu metodologii nauk (indukcja, dedukcja, analityczność), filozofii (doświadczenie jako podstawa poznania, neopozytywizm a marksizm, pojęcie prawdy) i logiki ogólnej (teoria definicji, semantyka). Rozmowa z prof. Lilianną Kiejzik.