Rozpoczęły się prace remontowe na Trakcie Książęcym w Krośnie Odrzańskim. Drogowcy wymieniają mocno zużytą nawierzchnię. Są utrudnienia, a w godzinach szczytu tworzą się korki, przypominające te sprzed pół roku, gdy trwał jeszcze ruch wahadłowy na moście przez Odrę.

– Niestety, to jedyna droga prowadząca przez Odrę w naszym mieście i innego wyjścia nie ma. Firma, która wygrałą przetarg reguluje ruchem, ale my podpowiadamy, jak pewne rozwiązania mogą pomóc – informuje Grzegorz Garczyński, burmistrz Krosna Odrzańskiego.

Ruch kierowany jest wahadłowo od 7.00 do 18.00 ręczne, przez uprawnione osoby, a w pozostałych godzinach odbywa się to z wykorzystaniem sygnalizacji świetlnej.