Jeszcze przed zimą udało się zakończyć prace przy remoncie dachu magazynu Banku Żywności w Gorzowie. To ważne, bo do budynku będzie można teraz wprowadzać chłodnie i inne urządzenia, które pomagają magazynować żywność.

– Prace były niezbędne i pozwalają nam teraz rozszerzyć działalność – mówi Krystyna Rogacewicz, dyrektor Banku Żywności w Gorzowie.

Remont kosztował 700 tysięcy złotych, a fundacja otrzymała na ten cel wsparcie z Banku Gospodarstwa Krajowego.

– Teraz możemy przejść do kolejnych zadań i inwestycji – dodaje Augustyn Wiernicki, prezes fundacji Bank Żywności w Gorzowie.

Bank Żywności w Gorzowie mieści się przy ulicy Chopina 52. Jest jedynym w województwie lubuskim.