Łukasz Porycki, dyrektor Oddziału Regionalnego Agencji Mienia Wojskowego w Zielonej Górze PSL
W obecności wiceszefa MON Cezarego Tomczyka w piątek (3 października) w Warszawie podpisano wstępne porozumienie dotyczące realizacji programu rozbudowy krajowej...
Wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz poinformował w czwartek (2 października), że w trybie pilnym zwołał zespół sterujący, który jednogłośnie potwierdził...
9 września został rozstrzygnięty Ogólnopolski Konkurs Na Reportaż Radiowy im. Ireny Linkiewicz „Po Prostu Człowiek” organizowany przez Radio Zachód. Na...
Gościem Daniela Rutkowskiego jest Jacek Szymankiewicz, wiceprezydent Gorzowa https://youtu.be/HD3RG_4jblc
Dziś rusza nowy sezon Polskiej Ligi Koszykówki. Zaczyna go oczywiście Zastal Zielona Góra. Można powiedzieć, że to nowy Zastal, bo...
Rozpoczyna się odwiert nowej studni głębinowej na potrzeby poboru wód podziemnych w Słubicach. Nowa studnia zastąpi jedną z dwóch obecnie...
