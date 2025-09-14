Skuteczne prawo. Przeciwdziałanie zagrożeniom psychospołecznym w miejscu pracy. To tytuł konferencji organizowanej przez zielonogórski inspektorat pracy wraz z naukowcami z Uniwersytetu Zielonogórskiego. To część ogólnopolskiej kampanii organizowanej przez Państwową Inspekcję Pracy.

Jak mówi Jerzy Łaboński z lubuskiego inspektoratu, będzie kilka paneli i wielu specjalistów:

Wydarzenie odbędzie się 18 września w sali nr 1, budynku A-29 na kampusie UZ przy ulicy Szafrana 4a w zielonej Górze o godz. 9. Rejestracja uczestników to 8:30.