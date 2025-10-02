Województwo lubuskie jest dobrym miejscem do życia, a sytuacja materialna Lubuszan znacznie się poprawiła. Tak wynika z najnowszych badań Urzędu Statystycznego dot. warunków życia mieszkańców naszego regionu.

W 2024 roku przeciętny dochód na osobę w Lubuskiem wynosił niecałe 3 tysiące 280 złotych. To o 74% więcej niż w 2019 roku.

– Jesteśmy jednym z sześciu województw, gdzie dochody były wyższe niż średnia krajowa – mówi Elwira Olczyk, specjalistka z Ośrodka Badań Regionalnych:

Wyniki badania pokazują także, jak Lubuszanie sami oceniają swoją sytuację materialną:

W naszym regionie także coraz więcej gospodarstw domowych jest wyposażonych w tzw. nowoczesne dobra trwałego użytkowania, czyli m. in. zmywarki, kuchenki mikrofalowe, internet lub smartfony.