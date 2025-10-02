Gościem Karoliny Kamińskiej jest Ewa Bielewicz Polakowska, zastępca dyrektora Collegium Polonicum w Słubicach
Gościem Karoliny Kamińskiej jest Ewa Bielewicz Polakowska, zastępca dyrektora Collegium Polonicum w Słubicach
5 lat temu Krzysztof Graczyk i jego sąsiedzi wyszli protestować przeciwko odpadom zwożonym tirami pod ich miejscowość. Wcześniej nie uczestniczyli...
Wszystkie statki, którymi płynęli członkowie polskiej delegacji, zostały zatrzymane przez siły izraelskie - przekazali w czwartek rano (2 października) organizatorzy...
USA przekażą Ukrainie dane wywiadowcze do prowadzenia ataków rakietowych na cele w głębi Rosji - napisał w środę (1 października)...
Ziye Tao jako pierwszy zagra na XIX Konkursie Chopinowskim. W piątkowej porannej sesji wystąpi także trzech Polaków: Jan Widlarz, Andrzej...
Nie są jeszcze znane szczegóły zmian w planach przebudowy stadionu piłkarskiego w Gorzowie.Od ponad dwóch lat jest już gotowa koncepcja...
Na terenie gminy Torzym wstępują złoża węgla brunatnego. Są one prawnie zabezpieczone czyli, zgodnie z przepisami, na tych terenach nie...
Polskie Radio - Regionalna Rozgłośnia w Zielonej Górze "Radio Zachód S.A." w likwidacji w Zielonej Górze
Radio Zachód S.A.
ul. Kukułcza 1
65-472 Zielona Góra