Rzepin zainwestuje 2,5 mln zł w nowoczesną infrastrukturę wodociągową. Działanie ma poprawić bezpieczeństwo dostawy i jakości wody w miejscowościach popegeerowskich na terenie gminy.

– Zakres prac obejmuje m.in. modernizację urządzeń w stacji uzdatniania wody, montaż zdalnych urządzeń pomiarowych i wdrożenie nowoczesnego systemu zarządzania infrastrukturą wodno-kanalizacyjną. Wymieniona zostanie kanalizacja w centrum miasta – tłumaczy Artur Pacześny z urzędu miasta w Rzepinie.

Dodajmy jeszcze, że w programie zaplanowano budowę zbiornika retencyjnego przy ul. Malinowej w Rzepinie. Ma zagwarantować bezpieczeństwo dostaw i stabilność całego systemu. Inwestycja dofinansowana będzie z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 2 milionów złotych.