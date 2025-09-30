Cezary Galek ze „Złotym Mikrofonem”. Statuetkę odebrał podczas uroczystej gali 100-lecia Polskiego Radia w Warszawie.

Złoty Mikrofon to najbardziej prestiżowa nagroda Polskiego Radia. Przyznawana jest za zaangażowanie, wybitne osiągnięcia twórcze i utrzymanie wysokiego poziomu, rozwoju i popularyzacji radia publicznego. Kandydaci wybierani są spośród przedstawicieli różnych ważnych obszarów twórczości radiowej, m.in. teatru, muzyki, literatury, reportażu, publicystyki oraz realizacji dźwięku. Nagroda jest przyznawana od w 1969 roku. Można ją otrzymać tylko raz, nazywana jest często „radiowym Oscarem”.

Zbigniew Krajewski z radiowej Jedynki, członek kapituły nagrody, mówi, że Złoty Mikrofon to szczególna nagroda Polskiego Radia przyznawana mistrzom przez mistrzów za zaangażowanie i wybitne osiągnięcia twórcze:

Cezary Galek jest jednym z najlepszych w kraju reportażystów radiowych. Od ponad 35 lat związany jest z Radiem Zachód. Szefuje Redakcji Reportażu, służąc swoją wiedzą młodszym reportażystom. Prezentuje powstałe w redakcji audycje na radiowej antenie. Organizuje też ogólnopolskie konkursy dziennikarskie.

Jego reportaże były nagradzane w najważniejszych konkursach w kraju i za granicą. Jest wielokrotnym laureatem głównych nagród: Ogólnopolskiego Konkursu Reportażystów im. Melchiora Wańkowicza, Ogólnopolskiego Konkursu Radiowych Form Artystycznych GRAND PIK, Konkursu Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich, Grand Press, KRRiT, Lubuskich Wawrzynów Dziennikarskich, czy konkursu dziennikarskiego Senatu RP. Zdobył „Premios Ondas” przyznawaną najlepszym radiowym twórcom w Barcelonie. Jest trzykrotnym laureatem Polsko-Niemieckiej Nagrody Dziennikarskiej im. Tadeusza Mazowieckiego. Prace Cezarego Galka reprezentowały nasz kraj na International Feature Conference (prestiżowym corocznym spotkaniu najlepszych twórców radiowego reportażu) w rumuńskiej Sinai, Londynie i irlandzkim Cork. Posiada wiele nominacji do konkursów Prix Europa w Berlinie i Prix Italia. Był nominowany do Nagrody Dziennikarskiej Parlamentu Europejskiego w Brukseli i Radio Day of European Cultures – Languages through Microphones (EBU).

Cezary Galek obok nagród dziennikarskich został uhonorowany prestiżowymi odznaczeniami państwowymi i resortowymi: Zasłużony dla Kultury Polskiej, Srebrny i Złoty Krzyż Zasługi, brązowy medal Zasłużony Kulturze Gloria Artis.

Złote Mikrofony odebrali dziś też: Roman Czejarek, Dorota Gacek, Cezary Gurjew, Katarzyna Jankowska, Łukasz Lewandowski, Ewa Niewiadomska, Anna Skulska, Andrzej Sułek i Sofia Sylwin to laureaci Złotych Mikrofonów Polskiego Radia. Honorowy Złoty Mikrofon przyznany został tragicznie zmarłej w tym roku Katarzynie Stoparczyk.