Piłkarki TS-u Przylep Zielona Góra i MUKS-u PS Kostrzyn zagrają w środę (1 października) o Puchar Polski na szczeblu województwa lubuskiego. Zwycięzca uzyska przepustkę do pierwszej rundy etapu centralnego.

Całkiem niedawno obie drużyny zagrały ze sobą w Przylepie mecz kontrolny i ligowy. W sparingu lepsze były piłkarki z Zielonej Góry, ale już w walce o trzecioligowe punkty zdecydowanie wygrały kostrzynianki. Mimo to ich trener Tomasz Zieliński obawia się środowego spotkania:

Z kolei zielonogórzanki będą musiały sobie radzić bez trenera Krzysztofa Nykiela, którego zastąpi jego asystent.

Początek środowego meczu o godzinie 16:00 na stadionie w Witnicy.