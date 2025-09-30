Narodowy Fundusz Zdrowia informuje, że studenci, którzy pracowali w wakacje, po powrocie na uczelnię powinni pamiętać o formalnościach związanych z ubezpieczeniem zdrowotnym. Osoby, które były zatrudnione na umowę o pracę muszą ponownie zostać do niego zgłoszeni.

Studenta zgłosić do ubezpieczenia może także rodzic lub uczelnia. O szczegółach mówi Joanna Branicka, rzeczniczka lubuskiego oddziału NFZ w Zielonej Górze:

W przypadku niedopełnienia formalności i pojawienia się informacji o braku ubezpieczenia studenta w jego przychodni POZ, można uzyskać świadczenie dzięki wypełnieniu oświadczenia:

Szczegółowe informacje dotyczące zgłaszania studentów do ubezpieczenia zdrowotnego znajdują się na stronie LOW NFZ.