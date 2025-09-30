Sześć medali zdobyli strzelcy Gwardii Zielona Góra podczas Mistrzostw Polski Juniorów, które odbyły się we Wrocławiu.

Najwięcej krążków wywalczyła Dominika Skarupska, która wygrała konkurencję karabinu mix wraz z Walerym Maksimowem, a także zdobyła brązowe medale w trzech postawach oraz karabinie pneumatycznym 60 strzałów.

Indywidualnie zdobyczą z najcenniejszego kruszcu może się pochwalić Piotr Bujewicz, który zwyciężył rywalizację w pistolecie dowolnym oraz dołożył do tego brąz w miksie z Nadią Marcinkowską. Tak pistoleciarz Gwardii mówi o swoim występie:

Dodajmy, że w karabinie trzy postawy srebro zainkasował Walery Maksimow. Drużynowo Gwardia zdobyła łącznie siedem medali – cztery złota i trzy srebra.

W rozgrywanych jednocześnie Młodzieżowych Mistrzostwach Polski srebro wywalczył Hubert Kaczmarek, a dwa brązowe krążki padły łupem Kamila Fabisiaka.