Magdalena Andruszkiewicz zdobyła złoty, a Zofia Kałucka brązowy medal paralekkoatletycznych mistrzostw świata, które odbywają się w New Delhi (Indie).

Obie zawodniczki Startu Gorzów Wlkp. wystartowały w biegu finałowym framerunningu na dystansie 100 m., w klasie T72. Najszybsza okazała się Andruszkiewicz, która wcześniej zdobyła złoty medal na dystansie 400 m., a dzisiaj pokonała 100 m. w czasie 16,82 sek., co jest nowym rekordem świata. Na drugiej pozycji finiszowała Hiszpanka Judith Tortosa Vila (18,16 sek.), a na trzeciej pozycji bieg ukończyła Zofia Kałucka (19,16 sek.)