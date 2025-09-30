Gościem Sławomira Kordyjalika jest Paweł Biskupik, rzecznik NOSG w Krośnie Odrzańskim
Budowa europejskiego bezpieczeństwa jest jednym z priorytetów Unii Europejskiej i NATO - zgodnie zadeklarowali przewodnicząca Komisji Europejskiej i sekretarz generalny...
Koszykarze SKM-u Zastalu Zielona Góra pokonali w II kolejce 2 ligi WKK II Wrocław 92-80 W pierwszej kwaracie zespół Piotra...
Gościem Daniela Rutkowskiego jest Mateusz Feder burmistrz Strzelec Krajeńskich https://youtu.be/u9_hLUKDZaI
Uszczelnienie i wzmocnienie sankcji na Rosję to priorytet dla państw Trójkąta Weimarskiego, wskazuje minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski. Szefowie dyplomacji...
Rosjanie próbują zdobyć Kupiańsk w obwodzie charkowskim. Zajęli część miasta. Ukraińcy walczą tam m.in. z rosyjskimi grupami dywersyjnymi. Tymczasem podczas...
Czas będzie tematem przewodnim festiwalu sztuki nowoczesnej lAbiRynT. To odbywające co roku w przedostatni weekend października trzydniowe spotkanie artystów i...
