Zbliża się oczekiwany przez dojrzałych mieszkańców Żagański Tydzień Seniora. 6 października nastąpi przekazanie kluczy do bram miasta tej aktywnej grupie wiekowej. W programie przewidziano liczne atrakcje.

Cykl wydarzeń w ramach projektu rozpocznie spektakl teatralny w wykonaniu aktorów Teatr Jedyny Taki. – Zachęcamy do uczestnictwa w wielu zaplanowanych ciekawych eventach. Tutaj każdy znajdzie coś dla siebie – mówi koordynatorka Uniwersytetu Trzeciego Wieku Agnieszka Horoszkiewicz:

Cały plan obchodów Żagańskiego Tygodnia Seniora znaleźć można w mediach społecznościowych żagańskich instytucji.