Inicjatywa „muru dronowego” łączy nasze zdolności narodowe w jeden całościowy projekt dla UE – ocenił szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz po spotkaniu z komisarzem UE ds. obrony Andriusem Kubiliusem. Według szefa MON budowa takiego „muru” jest sygnałem dla Rosji, że odczytujemy jej strategię i jej przeciwdziałamy.

W poniedziałek (29 września) w siedzibie MON w Warszawie Kosiniak-Kamysz spotkał się z unijnym komisarzem ds. obrony i przestrzeni kosmicznej Andriusem Kubiliusem.

Minister podkreślił na wspólnej konferencji prasowej po spotkaniu, że poświęcone ono było inicjatywie dotyczącej ochrony wschodniej flanki UE.

Chodzi o zaporę antydronową, o ścianę przeciwko dronom, które mogą naruszać naszą przestrzeń powietrzną i zagrażać bezpieczeństwu naszych obywateli i całej Unii Europejskiej – dodał wicepremier. – Chciałbym jeszcze raz publicznie poprzeć inicjatywę pana komisarza Kubiliusa dotyczącą budowy tej zapory

– zaznaczył szef MON.

Minister przypomniał, że w zeszły piątek odbyło się spotkanie, w formie wideokonferencji, ministrów reprezentujących kraje UE pod przewodnictwem Kubiliusa, na którym zostały uzgodnione wstępne działania.

Uważam, że powinny na to być wydesygnowane środki z budżetu europejskiego, nie w postaci pożyczek, ale w postaci grantu

– podkreślił Kosiniak-Kamysz.

Inicjatywa „muru dronowego”. Szef MON zabrał głos

Szef MON zwrócił uwagę, że w tej kwestii ważne są też relacje z Ukrainą. – Ukraina ma najlepsze doświadczenie w tym momencie na świecie, największą produkcję będącą po dobrej stronie mocy i grzechem byłoby z tego nie skorzystać. Oni testują drony każdego dnia. Wiedzą, co się sprawdza, a co należy poprawić. Nikt nie ma takiego doświadczenia jak Ukraina – powiedział wicepremier.

Jego zdaniem, budowa takiej ściany antydronowej i przesunięcie pewnych środków na ten cel zarówno narodowych, jak i europejskich „jest silnym sygnałem politycznym dla Federacji Rosyjskiej, że odczytujemy ich strategię i przeciwdziałamy na przyszłość wdrażaniu tej strategii w życie”.

Inicjatywa pana komisarza jest o tyle cenna, że łączy nasze zdolności narodowe w jeden całościowy projekt dla Unii Europejskiej

– zaznaczył Kosiniak-Kamysz.

Kubilius powiedział, że obrona tego regionu jest dla niego absolutnym priorytetem.

Ten region stoi w obliczu poważnych zagrożeń i zasługuje na solidarność całej Unii

– dodał.

Unijny komisarz zaznaczył, że podczas piątkowej wideokonferencji zostały szeroko omówione kwestie techniczne dotyczące tej inicjatywy.

To, co musimy stworzyć jest jasne. Musimy w krajach frontowych zbudować system detekcji antydronowej, ponieważ musimy być świadomi tego, kiedy zbliżają się takie drony. Musimy mieć możliwość ich wykrywania, a następnie musimy zbudować zdolności antydronowe, w jaki sposób zniszczyć te drony, które się do nas zbliżają

– powiedział Kubilius.

Również według niego, należy skorzystać z doświadczeń Ukrainy.