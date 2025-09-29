Inicjatywa „muru dronowego” łączy nasze zdolności narodowe w jeden całościowy projekt dla UE – ocenił szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz po spotkaniu z komisarzem UE ds. obrony Andriusem Kubiliusem. Według szefa MON budowa takiego „muru” jest sygnałem dla Rosji, że odczytujemy jej strategię i jej przeciwdziałamy.
W poniedziałek (29 września) w siedzibie MON w Warszawie Kosiniak-Kamysz spotkał się z unijnym komisarzem ds. obrony i przestrzeni kosmicznej Andriusem Kubiliusem.
Minister podkreślił na wspólnej konferencji prasowej po spotkaniu, że poświęcone ono było inicjatywie dotyczącej ochrony wschodniej flanki UE.
Chodzi o zaporę antydronową, o ścianę przeciwko dronom, które mogą naruszać naszą przestrzeń powietrzną i zagrażać bezpieczeństwu naszych obywateli i całej Unii Europejskiej – dodał wicepremier. – Chciałbym jeszcze raz publicznie poprzeć inicjatywę pana komisarza Kubiliusa dotyczącą budowy tej zapory
– zaznaczył szef MON.
Minister przypomniał, że w zeszły piątek odbyło się spotkanie, w formie wideokonferencji, ministrów reprezentujących kraje UE pod przewodnictwem Kubiliusa, na którym zostały uzgodnione wstępne działania.
Uważam, że powinny na to być wydesygnowane środki z budżetu europejskiego, nie w postaci pożyczek, ale w postaci grantu
– podkreślił Kosiniak-Kamysz.
Inicjatywa „muru dronowego”. Szef MON zabrał głos
Szef MON zwrócił uwagę, że w tej kwestii ważne są też relacje z Ukrainą. – Ukraina ma najlepsze doświadczenie w tym momencie na świecie, największą produkcję będącą po dobrej stronie mocy i grzechem byłoby z tego nie skorzystać. Oni testują drony każdego dnia. Wiedzą, co się sprawdza, a co należy poprawić. Nikt nie ma takiego doświadczenia jak Ukraina – powiedział wicepremier.
Jego zdaniem, budowa takiej ściany antydronowej i przesunięcie pewnych środków na ten cel zarówno narodowych, jak i europejskich „jest silnym sygnałem politycznym dla Federacji Rosyjskiej, że odczytujemy ich strategię i przeciwdziałamy na przyszłość wdrażaniu tej strategii w życie”.
Inicjatywa pana komisarza jest o tyle cenna, że łączy nasze zdolności narodowe w jeden całościowy projekt dla Unii Europejskiej
– zaznaczył Kosiniak-Kamysz.
Kubilius powiedział, że obrona tego regionu jest dla niego absolutnym priorytetem.
Ten region stoi w obliczu poważnych zagrożeń i zasługuje na solidarność całej Unii
– dodał.
Unijny komisarz zaznaczył, że podczas piątkowej wideokonferencji zostały szeroko omówione kwestie techniczne dotyczące tej inicjatywy.
To, co musimy stworzyć jest jasne. Musimy w krajach frontowych zbudować system detekcji antydronowej, ponieważ musimy być świadomi tego, kiedy zbliżają się takie drony. Musimy mieć możliwość ich wykrywania, a następnie musimy zbudować zdolności antydronowe, w jaki sposób zniszczyć te drony, które się do nas zbliżają
– powiedział Kubilius.
Również według niego, należy skorzystać z doświadczeń Ukrainy.
Zgodziliśmy się, że wszystkie kraje uczestniczące wyznaczą koordynatorów tego projektu. Zostaliśmy również zaproszeni przez naszego kolegę z Ukrainy, ministra obrony, żeby w całej grupie ministrów UE i doradców wojskowych przyjechać do Kijowa i zorientować się w jaki sposób wszystkie różne firmy ukraińskie budują tego typu systemy – przekazał Kubilius. Dodał też, że na zbliżającej się Radzie Europejskiej zostanie zaprezentowana tzw. mapa drogowa dotycząca tego projektu.
