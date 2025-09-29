Gościem Marcina Sasima jest prof. Elżbieta Skorupska – Raczyńska, rektor Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie
Gościem Marcina Sasima jest prof. Elżbieta Skorupska – Raczyńska, rektor Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie
Gościem Krzysztofa Baługa jest prof. Wojciech Strzyżewski rektor UZ https://youtu.be/XkFTngak2kU
Wiceminister infrastruktury Przemysław Koperski powiedział, że w ciągu kilku miesięcy zapadnie ostateczna decyzja w sprawie likwidacji "Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie"....
Rządząca przez ostatnie cztery lata proueropejska Partia Akcji i Solidarności wygrała wybory w Mołdawii i zapewniła sobie większość w parlamencie....
Po kilku latach prac budowlanych i kłopotach z wykonawcami, dziś o godz. 13 otwarta zostanie wieża widokowa w Słubicach. W...
Gminne targowisko rozpoczęło działalność w Lubrzy. W każdą pierwszą sobotę miesiąca, na parking przy kościele zjeżdżają lokalni producenci rolni, którzy...
Mali Gorzowiacy zajęli trzecie miejsce na Światowym Festiwalu Tanecznym w koreańskim Cheonan.Gorzowski zespół tańca ludowego był jedynym polskim zespołem biorącym udział...
Polskie Radio - Regionalna Rozgłośnia w Zielonej Górze "Radio Zachód S.A." w likwidacji w Zielonej Górze
Radio Zachód S.A.
ul. Kukułcza 1
65-472 Zielona Góra