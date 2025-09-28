Organizacja terrorystyczna Hamas ogłosiła, że nie otrzymała żadnych nowych propozycji w sprawie zawieszenia broni w Strefie Gazy – powiadomiły w niedzielę (28 września) izraelskie media. Prasa donosiła wcześniej o przekazaniu przez Waszyngton 21-punktowego planu, mającego na celu zakończenie walk w Gazie.

W oświadczeniu Hamasu stwierdzono, że negocjacje zostały zawieszone 9 września, kiedy Izrael przeprowadził atak na Katar, którego celem byli przywódcy organizacji. Grupa dodała, że jest gotowa przeanalizować każdą propozycję przekazaną jej za pośrednictwem mediatorów „pozytywnie i odpowiedzialnie; w sposób, który chroni prawa narodu palestyńskiego”.

Plan został przedstawiony przez Stany Zjednoczone kilku krajom arabskim i muzułmańskim w zeszłym tygodniu na marginesie Zgromadzenia Ogólnego ONZ. W piątek prezydent USA Donald Trump powiedział, że w rozmowy wokół planu „zaangażowane są wszystkie kraje regionu, Hamas jest w pełni świadomy tych dyskusji, a Izrael został o nich poinformowany”.

Dziennik „Washington Post” ocenił, że 21-punktowy plan przedstawiony przez Trumpa otwiera „drogę do utworzenia państwa palestyńskiego”. Zakłada m.in. zawieszenie broni i uwolnienie żyjących zakładników w ciągu 48 godzin.

Zgodnie z dokumentem, którego kopię zdobył waszyngtoński dziennik, projekt zakłada zniszczenie ofensywnego arsenału Hamasu, amnestię dla bojowników akceptujących pokojowe współistnienie oraz zapewnienie bezpiecznego przejścia dla tych, którzy zdecydują się na wygnanie.

Dokument stwierdza, że po przeprowadzeniu wszystkich przewidzianych reform rozwojowych i politycznych „w końcu powstaną warunki dla wiarygodnej ścieżki do państwowości palestyńskiej, którą uznajemy za aspirację narodu palestyńskiego”. Stany Zjednoczone „nawiążą dialog między Izraelem a Palestyńczykami, aby uzgodnić horyzont polityczny umożliwiający pokojowe i dostatnie współistnienie”.

Izrael rozpoczął wojnę w Gazie 7 października 2023 roku, gdy terroryści Hamasu wkroczyli do Izraela, zabijając około 1200 osób i biorąc 251 zakładników. W Strefie Gazy nadal przebywa czterdziestu ośmiu zakładników, z których około 20 Izrael uważa za żywych. Większość została uwolniona w ramach zawieszenia broni lub innych porozumień.

Według ostatniego, opublikowanego w niedzielę, bilansu ministerstwa zdrowia Strefy Gazy w wyniku działań Izraela w regionie zginęło ponad 66 tys. osób, a ponad 168 tys. zostało rannych. Agencje ONZ i wielu niezależnych ekspertów uważają dane resortu za najbardziej wiarygodny szacunek ofiar wojny.