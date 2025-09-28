Żarski Dom Kultury zaprasza mieszkańców do udziału w zajęciach sekcji szydełkowania i robienia na drutach. Już jutro w Salonie Wystaw Artystycznych zaplanowano dla chętnych spotkanie organizacyjne. Udział w cyklicznych warsztatach jest bezpłatny.

Placówka prowadzi wiele kół zainteresowań. – Jedną z nich jest właśnie ta sekcja. Zapraszamy wszystkich, zarówno doświadczonych miłośników tworzenia na drutach czy szydełku, jak i początkujących. Wspólne dzierganie to także czas rozmów, wymiany pomysłów, ale i integracja – mówi dyrektor domu kultury Łukasz Matyjasek:

Początek jutrzejszego spotkania organizacyjnego godzina 17.00