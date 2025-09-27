Sejmowa komisja infrastruktury zajmie się obowiązkiem jazdy w kaskach na rowerach i hulajnogach elektrycznych dla osób poniżej 16. roku życia. Nowelizacja ustawy zakłada jeszcze kilka zmian.
Ewa Schadler z Polski 2050 mówi, że proponowane zmiany zwiększą bezpieczeństwo:
Podobnie uważa Tomasz Trela z Lewicy:
Rządowy projekt zaostrza też kary dla kierowców, którzy będą prowadzić pojazd, pomimo zatrzymanego prawa jazdy. W takim przypadku będzie skutkować to cofnięciem uprawnień.
Projekt ma też zwiększyć mobilność wśród osób młodych. Prawo jazdy kategorii B będzie można uzyskać już po 17. roku życia, choć będzie to wiązało się z pewnymi ograniczeniami.
