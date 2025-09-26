Lubuski Ośrodek Badań Regionalnych przygotowuje się do trzeciej edycji gry miejskiej „Przez Miasto Po Dane”. Zabawa ma na celu odkrywanie Zielonej Góry oraz zapoznanie młodzieży z edukacją statystyczną.

W grze mogą wziąć udział uczniowie szkół ponadpodstawowych z województwa lubuskiego.

– Zależy nam na tym, by udowodnić, że statystyka nie musi być nudna – mówi Elwira Olczyk, z zielonogórskiego Urzędu Statystycznego:

Elwira Olczyk informuje, że zainteresowane grupy mogą już zgłaszać się do Urzędu Statystycznego:

Gra miejska „Przez Miasto Po Dane” odbędzie się w dniach 21-23 października w Zielonej Górze.