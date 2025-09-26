Stowarzyszenie Edukacja i Technika w Żarach zaprasza na darmowe zajęcia budowy z klocków. Jutrzejsze spotkanie dofinansowane jest przez żarski powiat i magistrat. Planowana na zajęcia grupa to około 40 osób.

Ponawiamy spotkanie dla miłośników kreatywnej zabawy. – Czekamy na wszystkich, którzy lubią tworzyć z elementów najróżniejsze konstrukcje. To świetny sposób na spędzenie wolnego czasu oraz ważna integracja. Każdy może przyjść i spróbować swoich sił jako architekt i budowniczy – mówi prezes stowarzyszenia i organizator wydarzenia Karol Holski:

Początek spotkania godzina 10.00.