Gościem Sławomira Kordyjalika jest Jolanta Starzewska, dyrektor LODR w Kalsku
https://youtu.be/7-y1d67McDg
Miło nam poinformować, że nasi redakcyjni koledzy: dziennikarka Małgorzata Nabel-Dybaś oraz realizator dźwięku Łukasz Zalewski zostali nominowani do głównej nagrody...
Pani Wiesława Krenz swoją historię opowiedziała historykowi profesorowi Przemysławowi Słowińskiemu, który w swojej pracy naukowej bada losy Polaków przybyłych po...
Gościem Marcina Sasima jest Tadeusz Jędrzejczak, Lewica https://youtu.be/L66p9ZPnr7Y
Niemieckie służby autostradowe przystępują do tworzenia trzeciego pasa drogi na przejściu w Świecku. Po niemieckiej stronie usunięte zostaną przeszkody z...
„Tradycje i zwyczaje na Dolnych Łużycach” to tytuł książki Justyny Michniuk. Autorka od kilkudziesięciu lat mieszkająca w Cottbus opisuje zwyczaje...
Wójt gminy Żary oraz sołtys Bogumiłowa zapraszają mieszkańców na Dzień Ziemniaka. Sobotnie wydarzenie zaplanowano przy placu rekreacyjnym obok świetlicy wiejskiej....
