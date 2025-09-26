Gościem Marcina Sasima jest Tadeusz Jędrzejczak, Lewica
Małgorzata Nabel-Dybaś i Łukasz Zalewski w finale konkursu „Bursztyny Radia Gdańsk”. Gratulujemy! Miło nam poinformować, że nasi redakcyjni koledzy: dziennikarka...
Miło nam poinformować, że nasi redakcyjni koledzy: dziennikarka Małgorzata Nabel-Dybaś oraz realizator dźwięku Łukasz Zalewski zostali nominowani do głównej nagrody...
Pani Wiesława Krenz swoją historię opowiedziała historykowi profesorowi Przemysławowi Słowińskiemu, który w swojej pracy naukowej bada losy Polaków przybyłych po...
„Tradycje i zwyczaje na Dolnych Łużycach” to tytuł książki Justyny Michniuk. Autorka od kilkudziesięciu lat mieszkająca w Cottbus opisuje zwyczaje...
Wójt gminy Żary oraz sołtys Bogumiłowa zapraszają mieszkańców na Dzień Ziemniaka. Sobotnie wydarzenie zaplanowano przy placu rekreacyjnym obok świetlicy wiejskiej....
Minister obrony (wojny) USA Pete Hegseth wezwał na nadzwyczajne spotkanie w bazie Quantico w Wirginii setki czołowych dowódców sił zbrojnych,...
