Małgorzata Nabel-Dybaś i Łukasz Zalewski w finale konkursu „Bursztyny Radia Gdańsk”.

Gratulujemy!

Miło nam poinformować, że nasi redakcyjni koledzy: dziennikarka Małgorzata Nabel-Dybaś oraz realizator dźwięku Łukasz Zalewski zostali nominowani do głównej nagrody konkursu „Bursztyny Radia Gdańsk”.

Jury doceniło ich reportaż „Serce radia”, który swoją emisję miał na antenie Radia Zachód w audycji Studia Reporterów Kukułcza 1.



Czy radio wciąż jest ważnym medium dla słuchaczy? Jaką rolę pełni w naszym życiu? Autorka snuje swoją dźwiękową opowieść o roli radia w życiu jej bohaterów.

POSŁUCHAJ REPORTAŻU

Konkurs „Bursztyny Radia Gdańsk” jest organizowany z okazji 80-lecia Radia Gdańsk. Jego celem jest pokazanie poprzez formę reportażu znaczenia radia w życiu człowieka, jego wpływu na rozwój jednostki, ale też lokalnych społeczności oraz promocję instytucji kultury i organizacji pozarządowych. Konkurs ma promować też reportaż, jako ambitną formę twórczości radiowej oraz indywidualności autorskie.

Jury konkursu „Bursztyny Radia Gdańsk” oceniało reportaże, biorąc pod uwagę kreatywność w ujęciu tematu, konstrukcję dramaturgiczną i kompozycyjną, wykorzystanie radiowych środków wyrazu (w tym efektów dźwiękowych, muzyki, odgłosów i narracji), jakość realizacji dźwiękowej oraz ogólne wrażenie i siłę przekazu.

Nagrody zostaną przyznane w dwóch kategoriach: dla autora reportażu oraz dla realizatora dźwięku. Ich wręczenie nastąpi 24 października 2025 roku podczas Gali 80-lecia Radia Gdańsk w Europejskim Centrum Solidarności w Gdańsku.

Jury obradowało w składzie:

Joanna Matuszewska – przewodnicząca, dyrektorka programowa Radia Gdańsk,

dr Monika Białek – medioznawczyni, Uniwersytet Gdański,

Beata Gwoździewicz – sekretarz programu Radia Gdańsk,

Maciej Siembieda – dziennikarz, pisarz i reportażysta,

Jarosław Zorn – realizator dźwięku.

Finaliści konkursu:

„Chorzy na radio” – Radio Koszalin, autorka i realizacja: Katarzyna Kużel,

„Dziewczyny Dziewczynom” – Radio Katowice, autorka: Agnieszka Loch, realizator: Jacek Kurkowski,

„Jan z Oruni” – Radio Gdańsk, autorka: Marzena Bakowska, realizator: Jacek Puchalski,

„Jasna strona” – Radio Poznań, autorka: Wanda Wasilewska, realizator: Paweł Kretkowski,

„Metafizyka gramofonu” – Radio Lublin, autorka: Małgorzata Sawicka, realizator: Piotr Król,

„Serce radia” – Radio Zachód, autorka: Małgorzata Nabel-Dybaś, realizator: Łukasz Zalewski,

„Uwaga, śmieciarka jedzie” – Radio Wrocław, autorka i realizacja: Joanna Łukaszewska,

„Z włosem i pod włos” – Radio Białystok, autorka i realizacja: Joanna Sikora.