Ponad 4 mln zł kosztowała budowa i wyposażenie otwartego w czwartek (25 września) posterunku policji w Słońsku w powiecie sulęcińskim. Będzie on obsługiwał mieszkańców tej gminy i sąsiedniej gminy Krzeszyce.

Inwestycja została sfinansowana z programu modernizacji policji. Działkę pod budynek przekazała gmina – poinformowała podkom. Klaudia Biernacka z Komendy Powiatowej Policji w Sulęcinie.

Nowy posterunek to odpowiedź na potrzeby lokalnej społeczności i wyraz dbałości o poprawę bezpieczeństwa mieszkańców

– dodała podkom. Biernacka.

W czwartek (25 września) posterunek podległy komendzie powiatowej w Sulęcinie oficjalnie rozpoczął swoją działalność. Służbę będzie pełnić w nim ośmiu policjantów, mając do dyspozycji nowoczesny budynek wyposażony w pomieszczenia biurowe, sanitarne, techniczne i pomocnicze oraz magazyn i garaż. Przed posterunkiem jest parking.

W czwartkowej uroczystości związanej z otwarciem posterunku wzięli udział przedstawiciele władz gminy, powiatu i lubuskiej policji.