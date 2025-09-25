Unia Europejska odpowiada na rosnące zagrożenie atakami dronowymi. Planuje stworzenie muru dronowego, który pozwoli na kompleksową obronę przed bezzałogowymi statkami powietrznymi. Jutro w południe zaplanowano wideokonferencję z przedstawicielami dziewięciu państw UE, które znajdują się na granicach bloku. Komisja Europejska rozważa wykorzystanie funduszy z nowego instrumentu pożyczkowego SAFE na budowę tej instalacji.

Wicepremier, minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz mówił w Katowicach, że wojna na Ukrainie pokazuje, iż zmienia się taktyka, a systemy, które były aktualne wczoraj, będą bezużyteczne jutro:

Według komisarza do spraw obrony UE Andriusa Kubiliusa, realizacja tego projektu jest możliwa w ciągu najbliższych 12 miesięcy. W rozmowach na temat muru dronowego ma uczestniczyć także przedstawiciel Ukrainy.