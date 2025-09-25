Szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz podpisał umowę ramową na dostawę ponad 1200 pojazdów terenowych „Legwan” dla Wojska Polskiego. Pojazdy będą produkowane w Zakładach Rosomak w Siemianowicach Śląskich.

Na konferencji prasowej po podpisaniu umowy wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz mówił, jakie typy „Legwanów” trafią do wyposażenia sił zbrojnych.

„Lewgwany” już teraz służą w Wojsku Polskim i w Straży Granicznej. Służą głównie do szybkiego przemieszczania się w trudno dostępne obszary. „Legwan” to lekki, opancerzony pojazd terenowy bazujący na południowokoreańskim pojeździe Kia KLTV.

Jego konstrukcja zapewnia dużą mobilność w trudnym terenie, a opancerzenie chroni przed ostrzałem z broni ręcznej. Jest przeznaczony do zadań rozpoznawczych i może być wyposażony w karabin maszynowy lub granatnik.