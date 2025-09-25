Dług publiczny Francji zwiększył się w drugim kwartale br. o prawie 71 mld euro i wynosi obecnie ponad 3,4 bln euro, czyli 115,6 proc. PKB – poinformował w czwartek (25 września) francuski urząd statystyczny INSEE. Dla porównania, w drugim kwartale 2024 roku było to 112 proc. PKB.

Wzrost o prawie 71 mld euro nastąpił pomiędzy kwietniem i końcem czerwca br.

Wzrost ten był oczekiwany. Według prognoz, które ministerstwo gospodarki przedstawiło wiosną br., dług miał wynieść 116,2 proc. PKB pod koniec br., a w 2026 roku ma sięgnąć 117,6 proc. PKB. Następnie najwyższą wartość osiągnąć ma w 2027 roku – 118,1 proc. PKB, a dopiero potem, przy wdrożeniu oszczędności budżetowych, dług zacząłby spadać.

Francja ma kłopoty. Wzrósł dług publiczny

Jednak działania oszczędnościowe dopiero muszą być wdrożone, a nowy rząd, który musi zmierzyć się z zadaniem uporządkowania finansów publicznych jest w trakcie tworzenia. Premier Sebastien Lecornu, który konsultuje się z partiami politycznymi, związkami zawodowymi i pracodawcami, przedstawi propozycje budżetowe do końca bieżącego tygodnia.