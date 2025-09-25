Lizbońska kolejka linowo-terenowa Gloria miała od 2022 r. mniej wytrzymałą linę nośną z powodu oszczędności wprowadzonych przez operatora tego pojazdu, spółkę Carris. W wypadku kolejki 3 września tego roku zginęło 16 osób, a 22 zostały ranne.

Według dokumentów, do których dotarł dziennik „Pagina Um”, wymiana liny nośnej kolejki pozwoliła spółce miejskiej Carris, operatorowi transportu publicznego w Lizbonie, na zakup tańszego o 43 proc. materiału. Nowa lina była jednak mniej wytrzymała, gdyż w jej rdzeniu pojawiły się plastikowe włókna.

Portugalski dziennik online twierdzi, że właśnie zamiana liny o stalowym rdzeniu na tańszą wersję mogła być główną przyczyną wypadku pojazdu na lizbońskiej starówce.

3 września kolejka Gloria po pęknięciu liny i wypadnięciu z szyn osiągnęła prędkość 60 km/h, uderzając w ścianę pobliskiego budynku. Pojazd uległ całkowitemu zniszczeniu.