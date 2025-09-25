Gościem Marcina Sasima jest Roman Sondej, radny klubu PiS w Gorzowie
Gościem Marcina Sasima jest Roman Sondej, radny klubu PiS w Gorzowie
W Torzymiu odsłonięto pomnik upamiętniający doktora Andrzeja Łukasika, lekarza i budowniczego, który zmienił oblicze gminy Torzym. Andrzej Łukasik był dyrektorem...
Mała rzecz – a cieszy. Chodzi o chodnik w Mostkach, którego budowa ma się zakończyć dzisiaj (25 września). 1 września...
Starostwo Powiatowe w Żaganiu zaprasza mieszkańców na podsumowanie projektu realizowanego przez polski i niemiecki samorząd. Jutrzejsza konferencja odbędzie się w...
Stowarzyszenie Edukacja i Technika przy wsparciu miejskiego urzędu i powiatu stworzyło kolejne 2 gry terenowe o Żarach. Niedzielna inauguracja rusza...
Ruszyło głosowanie na projekty żarskiego budżetu obywatelskiego. Mieszkańcy mogą wybierać spośród zadań inwestycyjnych, nieinwestycyjnych i ekologicznych. Etap oddawania głosów potrwa...
STOP dla strzelnicy w Radwanowie· Dzień dobryJesteśmy Społecznym Komitetem Mieszkańców wsi Radwanów pod Zieloną Górą.Zielonogórski Okręg Polskiego Związku Łowieckiego z...
