Starostwo Powiatowe w Żaganiu zaprasza mieszkańców na podsumowanie projektu realizowanego przez polski i niemiecki samorząd. Jutrzejsza konferencja odbędzie się w Żagańskim Pałacu Kultury. Jego finałem jest wydanie wspólnej publikacji.

Dwustronne działanie z łużyckim powiatem Senftenberg w ramach projektu rozpoczęło się koncertem dwóch orkiestr. – Teraz jesteśmy na finiszu. Zachęcamy do udziału w spotkaniu w sali Kurlandzkiej pięknego pałacu. Podsumujemy dotychczasowe aktywności. Zaprezentujemy także ilustrowane wydanie ukazujące zamki i pałace po obu stronach granicy – mówi starosta żagański Anna Michalczuk:

Początek piątkowej konferencji godzina 11.00.