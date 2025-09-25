Stowarzyszenie Edukacja i Technika przy wsparciu miejskiego urzędu i powiatu stworzyło kolejne 2 gry terenowe o Żarach. Niedzielna inauguracja rusza z parkingu przy placu Inwalidów 8. Na dzieci w wieku poniżej 10 lat czekać będzie Paszport Małego Odkrywcy.

Nowe trasy questowe noszą nazwy „Żarskimi śladami Georga Philippa Telemanna” oraz „Co skrywa żarski las i jego okolice?”. – To podana w ciekawy sposób lekcja historii i regionalizmu. Zachęcamy do udziału w zabawie i integracji – mówi Karol Holski organizator wydarzenia:

– Drugi z questów to poznawanie okolicy i propagowanie rowerowych wycieczek w jednym. Trasa tej gry pokonywanej jednośladem liczy około dwudziestu kilometrów – zaznacza prezes stowarzyszenia:

Pierwszy z questów rusza o godzinie 14.00. Rowerowe poznawanie lasu rozpocznie się spod muzeum godzinę później.