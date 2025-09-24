Zakończył się oczekiwany przez młodzież remont platform i najazdów skateparku w rejonie osiedla Muzyków. Naprawiono i pomalowano zniszczone i uszkodzone elementy instalacji do jazdy na hulajnogach czy rolkach. Miejski Ośrodek Sportu, Rekreacji i Wypoczynku posadowił także nowe ławki i kosze na śmieci.

Prace zakończono przed umownym terminem. – Inwestycja jest oczywiście powodowana troską o bezpieczeństwo osób korzystających z tych urządzeń. Wymagały one koniecznych napraw. Teraz jest to zupełnie inne miejsce. Zachęcamy do korzystania z obiektu – mówi Agnieszka Zychla rzeczniczka ratusza:

Dodajmy, że skatepark przy osiedlu Muzyków jest jedynym tego typu miejscem w Żarach.