W Bieniowie, Rościcach oraz Mirostowicach Dolnych w gminie Żary wybudowane będą nowe odcinki oświetlenia ulicznego. Koszt inwestycji to ponad 300 tysięcy złotych. W wyznaczonych miejscach stanie blisko 60 nowych lamp.

W Mirostowicach Dolnych powstaną dwa takie odcinki. – Pierwszy z nich będzie wiódł od drogi powiatowej do cmentarza, a drugi w rejonie placu Kościelnego i świetlicy wiejskiej. Chcemy, aby tych ciemnych miejsc w gminie było jak najmniej – mówi wójt Leszek Mrożek:

– Rozjaśnimy także drogę na wyjeździe z Rościc – zaznacza włodarz gminy:

Dodajmy, że prace potrwają do końca roku.